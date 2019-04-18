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Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

19.04.2019 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Аргентинец сделал дубль и помог команде переиграть «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала.

Месси опередил защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

В полуфинале «Барса» встретится с «Ливерпулем».

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
 
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