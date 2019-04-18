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Александр Хацкевич: «Мне атмосфера выборов не мешает. В нашей стране выбор один»

19.04.2019 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич после матча с «Ворсклой» (5:0) сообщил, что ему не мешает шумиха вокруг выборов в Украине.

– Атмосфера, связанная с выборами, не мешает работать вам и игрокам?

– Мне так точно не мешает. В нашей стране выбор один, – сказал Хацкевич.

За кого будут голосовать футбольные болельщики

 

 
 
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич после матча с «Ворсклой» (5:0) сообщил, что ему не мешает шумиха вокруг выборов в Украине.
 
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