ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Квашук: «В Украине раньше говорили: «Нам бы такого президента, как Лукашенко. Чтобы посадил десяток. Мир да порядок»

19.04.2019 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Украинский игрок «Гомеля» Виталий Квашук в интервью Tribuna.com поделился мнением о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

С белорусскими футболистами можно поговорить о белорусской политике, о Лукашенко, о его действиях и словах?

– У вас на эту тему никто не разговаривает.

– Для вас это странно?

– Сейчас уже привык, но когда приехал впервые, было странно. Ну почему не высказать свое мнение, не обсудить ситуацию и так далее. Но потом привык: никто не разговаривает, ну и ладно.

– Как партнеры реагируют, если заходит разговор о политике? Сворачивают беседу или поддерживают?

– Я вот смотрел нарезки высказываний вашего президента о Петре Порошенко и Владимире Зеленском, но обсудить не с кем. А ведь Александра Лукашенко интересно послушать. Он интересный персонаж. И говор такой специфический, белорусский. Был один смешной момент, когда он кого-то отчитывал: «Ты наешься этой бульбы с мясом и спать ляжешь!» Ну, это смешно. Мне интересно смотреть, как он гоняет министров: не сделал – в отставку или иди, присядь.

В Украине раньше говорили: «Нам бы такого президента, как Лукашенко. Чтобы посадил десяток. Мир да порядок».

– А вы бы хотели?

– Лично я – больше нет, чем да. Если бы он пришел, посадил бы всех одним местом на колышек, это да, согласен. Но на постоянной основе, чтобы так жестко-жестко было, не хочу... – сказал Квашук.

Игрок «Гомеля» специально поехал в Киев, чтобы выбрать Зеленского. В клубе ему не с кем поговорить о политике и Лукашенко

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский игрок «Гомеля» Виталий Квашук в интервью Tribuna.com поделился мнением о президенте Беларуси Александре Лукашенко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Хацкевич: «Мне атмосфера выборов не мешает. В нашей стране выбор один»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика