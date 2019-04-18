Виталий Квашук: «В Украине раньше говорили: «Нам бы такого президента, как Лукашенко. Чтобы посадил десяток. Мир да порядок»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский игрок «Гомеля» Виталий Квашук в интервью Tribuna.com поделился мнением о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

– С белорусскими футболистами можно поговорить о белорусской политике, о Лукашенко, о его действиях и словах?

– У вас на эту тему никто не разговаривает.

– Для вас это странно?

– Сейчас уже привык, но когда приехал впервые, было странно. Ну почему не высказать свое мнение, не обсудить ситуацию и так далее. Но потом привык: никто не разговаривает, ну и ладно.

– Как партнеры реагируют, если заходит разговор о политике? Сворачивают беседу или поддерживают?

– Я вот смотрел нарезки высказываний вашего президента о Петре Порошенко и Владимире Зеленском, но обсудить не с кем. А ведь Александра Лукашенко интересно послушать. Он интересный персонаж. И говор такой специфический, белорусский. Был один смешной момент, когда он кого-то отчитывал: «Ты наешься этой бульбы с мясом и спать ляжешь!» Ну, это смешно. Мне интересно смотреть, как он гоняет министров: не сделал – в отставку или иди, присядь.

В Украине раньше говорили: «Нам бы такого президента, как Лукашенко. Чтобы посадил десяток. Мир да порядок».

– А вы бы хотели?

– Лично я – больше нет, чем да. Если бы он пришел, посадил бы всех одним местом на колышек, это да, согласен. Но на постоянной основе, чтобы так жестко-жестко было, не хочу... – сказал Квашук.

Игрок «Гомеля» специально поехал в Киев, чтобы выбрать Зеленского. В клубе ему не с кем поговорить о политике и Лукашенко