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Жена Кныша: «Ложь Корбут об изнасиловании укоротила жизнь Ренальда»

19.04.2019 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Супруга заслуженного тренера СССР и БССР Ренальда Кныша Ольга считает, что жизнь ее мужа здорово сократилась из-за обвинений со стороны олимпийской чемпионки по гимнастике Ольги Корбут в изнасиловании.

Кныш скончался сегодня в возрасте 88 лет. 

«На его здоровье очень сильно повлияла Корбут, которую он из грязи вывел в люди. А она вместо благодарности столько яда на него выплеснула.

Вы представьте, ведешь спортсменку 6 лет или 8 лет, чтобы ее научить, поднять в гимнастике. Быстрее не выйдет, нужно в спортсменку вложить часть жизни, потому что спортивная гимнастика самый сложный вид спорта.

О каком насилии можно говорить накануне Олимпийских игр? Разве тренеру надо, чтобы спортсменка провалила соревнования? Все ее слова ложь. Цепочка всех этих заявлений Корбут, ее некрасивых поступков очень укоротили жизнь Рену», – рассказала Ольга Кныш.

 
 
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Супруга заслуженного тренера СССР и БССР Ренальда Кныша Ольга считает, что жизнь ее мужа здорово сократилась из-за обвинений со стороны олимпийской чемпионки по...
 
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