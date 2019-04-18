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Жена Кныша: «Ложь Корбут об изнасиловании укоротила жизнь Ренальда»
19.04.2019 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Супруга заслуженного тренера СССР и БССР Ренальда Кныша Ольга считает, что жизнь ее мужа здорово сократилась из-за обвинений со стороны олимпийской чемпионки по гимнастике
Кныш скончался сегодня в возрасте 88 лет.
«На его здоровье очень сильно повлияла Корбут, которую он из грязи вывел в люди. А она вместо благодарности столько яда на него выплеснула.
Вы представьте, ведешь спортсменку 6 лет или 8 лет, чтобы ее научить, поднять в гимнастике. Быстрее не выйдет, нужно в спортсменку вложить часть жизни, потому что спортивная гимнастика самый сложный вид спорта.
О каком насилии можно говорить накануне Олимпийских игр? Разве тренеру надо, чтобы спортсменка провалила соревнования? Все ее слова ложь. Цепочка всех этих заявлений Корбут, ее некрасивых поступков очень укоротили жизнь Рену», – рассказала Ольга Кныш.
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Супруга заслуженного тренера СССР и БССР Ренальда Кныша Ольга считает, что жизнь ее мужа здорово сократилась из-за обвинений со стороны олимпийской чемпионки по...
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