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НБА. Плей-офф. «Орландо» примет «Торонто», «Индиана» – «Бостон», «Оклахома-Сити» – «Портленд»
19.04.2019 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Орландо» примет на своей площадке «Торонто», «Индиана» – «Бостон», «Оклахома-Сити» – «Портленд».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
В серии ничья – 1-1
«Бостон» ведет в серии – 2-0
«Портленд» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
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