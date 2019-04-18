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НБА. Плей-офф. «Орландо» примет «Торонто», «Индиана» – «Бостон», «Оклахома-Сити» – «Портленд»

19.04.2019 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.

«Орландо» примет на своей площадке «Торонто», «Индиана» – «Бостон», «Оклахома-Сити» – «Портленд».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Орландо – Торонто
Дата проведения
20 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

В серии ничья – 1-1

Индиана – Бостон
Дата проведения
20 апреля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

«Бостон» ведет в серии – 2-0

Оклахома-Сити – Портленд
Дата проведения
20 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

«Портленд» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
 
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