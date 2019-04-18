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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Бостон» сыграет с «Торонто», «Колорадо» в гостях у «Калгари»
19.04.2019 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 1-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-2 Счет в серии: 1-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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