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Кубок Федерации. 1/2 финала. Австралия – Беларусь 0:0. Стосур утром субботы встретится с Соболенко

19.04.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу утром сборная Беларуси начнет матч против Австралии в рамках полуфинала Кубка Федерации. 

В первый игровой день Арина Соболенко встретится с Самантой Стосур, Виктория Азаренко – с Эшли Барти.

Кубок Федерации

1/2 финала Мировой группы

20 – 21 апреля

Брисбен, Австралия

Австралия – Беларусь 0:0

20 апреля

Саманта Стосур – Арина Соболенко (06:00)

Эшли Барти – Виктория Азаренко (07:30)

Саманта Стосур (Австралия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
20 апреля, 06.00
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
20 апреля, 07.30
Онлайн матча

21 апреля

Эшли Барти (Австралия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
21 апреля, 06.00
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
21 апреля, 07.30
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия) / Эшли Барти (Австралия)  Лидия Морозова (Беларусь) / Вера Лапко (Беларусь)
Дата проведения
21 апреля, 09.00
Онлайн матча

Соболенко радует луками, Азаренко танцует, вся команда бодра. Как белоруски ждали полуфинала Кубка Федераций

 
 
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В субботу утром сборная Беларуси начнет матч против Австралии в рамках полуфинала Кубка Федерации.
 
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