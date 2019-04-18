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Кубок Федерации. 1/2 финала. Австралия – Беларусь 0:0. Стосур утром субботы встретится с Соболенко
19.04.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу утром сборная Беларуси начнет матч против Австралии в рамках полуфинала Кубка Федерации.
В первый игровой день Арина Соболенко встретится с Самантой Стосур, Виктория Азаренко – с Эшли Барти.
Кубок Федерации
1/2 финала Мировой группы
20 – 21 апреля
Брисбен, Австралия
Австралия – Беларусь 0:0
20 апреля
Саманта Стосур – Арина Соболенко (06:00)
Эшли Барти – Виктория Азаренко (07:30)
21 апреля
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В субботу утром сборная Беларуси начнет матч против Австралии в рамках полуфинала Кубка Федерации.
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