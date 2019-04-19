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Массимилиано Аллегри: «Криштиану Роналду – это будущее «Ювентуса»
20.04.2019 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру нападающего Криштиану Роналду.
«Криштиану проводит невероятный сезон, потому что он забил много голов и работал на команду. Завтра он сыграет.
Криштиану Роналду – это будущее «Ювентуса». Он присоединился к нам в прошлом году, и он потрясающий игрок, который провел потрясающий сезон. И сделает то же самое в следующем году», – сказал Аллегри.
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру нападающего Криштиану Роналду.
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