Массимилиано Аллегри: «Криштиану Роналду – это будущее «Ювентуса»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану проводит невероятный сезон, потому что он забил много голов и работал на команду. Завтра он сыграет.

Криштиану Роналду – это будущее «Ювентуса». Он присоединился к нам в прошлом году, и он потрясающий игрок, который провел потрясающий сезон. И сделает то же самое в следующем году», – сказал Аллегри.