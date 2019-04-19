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Есаулов о победе над финнами: «Два года работали в правильном направлении, вкладывали в ребят душу»
20.04.2019 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер юниорской сборной Беларуси Евгений Есаулов рассказал о победе над финнами (4:3) на чемпионате мира, сообщает
– Были готовы к такой игре нашей сборной на турнире?
– Мы к этому шли два года.
– То есть, для вас в таких результатах нет ничего удивительного?
– Конечно, нельзя сказать, что это закономерность. Сейчас все говорят о сенсации... но просто мы два года работали в правильном направлении, вкладывали в ребят душу. А сейчас пожинаем плоды. Рассуждать, были готовы или нет, может, не совсем правильно. Скажу лишь, что мы к этому стремились.
– Факторы сегодняшней победы такие же, как и вчера, или что-то добавилось?
– Это победа, прежде всего, наших хоккеистов, добытая для страны. Ребята – молодцы! Они полностью отдались на льду, показали хорошие командные взаимодействия, в трудную минуту бросались под шайбу, терпели, где нужно, и заслужили такой результат.
– Насколько вам, как тренеру, было тяжело в третьем периоде?
– Было тяжело все три! Конечно, критическая ситуация наступила при счете 4:3, но ребята ее успешно преодолели. Получили меньшинство в последние минуты, напряжение было колоссальным. Но выстояли, проявили характер – молодцы, красавцы!
– Впереди игра за первое место в группе.
– И мы будем готовиться к ней также, как и к двум стартовым матчам, – сказал Есаулов.
Напомним, следующий матч белорусы проведут в воскресенье, 21 апреля, против канадцев. Начало – в 20.30 по белорусскому времени.
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Главный тренер юниорской сборной Беларуси Евгений Есаулов рассказал о победе над финнами (4:3) на чемпионате мира, сообщает пресс-служба ФХБ.
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