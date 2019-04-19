Минское «Динамо» может принять участие в Кубке Салея-2019

Источник материала: Tribuna.com

Планируется, что в следующем сезоне Кубок Салея будет разыгран по новой формуле, сообщает пресс-служба ФХБ.

Соревнование пройдет в августе по олимпийской системе, участие в нем примет в том числе и минское . Розыгрыш Кубка начнется со стадии 1/16 финала. По результатам жеребьевки команды образуют пары и выявят сильнейшую в двухматчевом противостоянии. По аналогичной схеме пройдут стадии 1/8 и 1/4 финала.

Начиная с полуфинального этапа, к розыгрышу подключатся сильнейшие команды страны – столичные и «Динамо». Они будут разведены по сетке и сыграют с победителями четвертьфиналов. Матчи предварительно намечены на 17 августа. Решающая игра Кубка Салея, которая определит победителя турнира, пройдет на следующий день.