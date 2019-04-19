ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» может принять участие в Кубке Салея-2019

20.04.2019 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Планируется, что в следующем сезоне Кубок Салея будет разыгран по новой формуле, сообщает пресс-служба ФХБ.

Соревнование пройдет в августе по олимпийской системе, участие в нем примет в том числе и минское «Динамо». Розыгрыш Кубка начнется со стадии 1/16 финала. По результатам жеребьевки команды образуют пары и выявят сильнейшую в двухматчевом противостоянии. По аналогичной схеме пройдут стадии 1/8 и 1/4 финала.

Начиная с полуфинального этапа, к розыгрышу подключатся сильнейшие команды страны – столичные «Юность» и «Динамо». Они будут разведены по сетке и сыграют с победителями четвертьфиналов. Матчи предварительно намечены на 17 августа. Решающая игра Кубка Салея, которая определит победителя турнира, пройдет на следующий день.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что в следующем сезоне Кубок Салея будет разыгран по новой формуле, сообщает пресс-служба ФХБ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Первая лига. 2-й тур. «Рух» принимает «Оршу», «Лида» – «НФК» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.04.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика