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Минское «Динамо» может принять участие в Кубке Салея-2019
20.04.2019 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Планируется, что в следующем сезоне Кубок Салея будет разыгран по новой формуле, сообщает
Соревнование пройдет в августе по олимпийской системе, участие в нем примет в том числе и минское
Начиная с полуфинального этапа, к розыгрышу подключатся сильнейшие команды страны – столичные
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Планируется, что в следующем сезоне Кубок Салея будет разыгран по новой формуле, сообщает пресс-служба ФХБ.
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