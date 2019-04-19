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ЮЧМ-2019. Оксентюк и Буяльский находятся в топ-10 бомбардиров турнира
20.04.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Два белорусских нападающих находятся в топ-10 бомбардиров ЮЧМ-2019.
Форвард Евгений Оксентюк в двух матчах набрал 5 очков (2+3), Егор Буяльский – 4 очка (2+2). Они расположились на 6-м и 7-м месте соответственно. Лидирует американец Кол Кауфилд – 9 очков (7+2).
Кроме того, Оксентюк и Буяльский в числе лидеров по показателю полезности в ростере белорусской команды – по «+4».
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Два белорусских нападающих находятся в топ-10 бомбардиров ЮЧМ-2019.
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