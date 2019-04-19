Андрей Назаров: «В планах поболеть в Нур-Султане за Казахстан, а также за столь же симпатичную сборную Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер Андрей Назаров поделился мнением о предстоящем ЧМ-2019 в первом дивизионе, сообщает russia-hockey.ru.

- Есть ли изменения в вашей профессиональной жизни?

– Очень рад за своего помощника в «Нефтехимике» Вячеслава Гусова (белорусский специалист – прим.). Недавно он был назначен одним из тренеров сборной Швейцарии, которая ведет активную подготовку к чемпионату мира в Братиславе и которая в эти дни проводит в Сочи контрольные матчи с олимпийской командой России. Плюс, по моим данным, в ближайшие дни Вячеслав официально войдет в штаб одного из клубов КХЛ.

Гусов – молодой и талантливый ассистент, он повторяет путь Харийса Витолиньша. Как известно, латышский специалист долгое время входил в штаб моего земляка Олега Знарка, а нынешней зимой возглавил «Давос» и в серии на выживание сохранил именитый клуб в элитной лиге Швейцарии.

- В Братиславе будете болеть за Швейцарию?

– Нет, все мои симпатии в Словакии будут отданы национальной сборной России. Похоже, что в Братиславе у нас соберется команда-мечта – с отличным усилением из НХЛ в лице Малкина, Кучерова, Василевского. В свое время работал в сборной России тренером по НХЛ и не понаслышке знаю, с каким трепетом относятся наши энхаэловцы к приглашениям в главную команду страны.

Что касается Швейцарии, то для меня это счастливая команда. На чемпионате мира в Москве Казахстан впервые за 10 лет праздновал победу в элитном дивизионе именно во встрече со швейцарцами. Это был праздник для казахстанского хоккея, для всей страны.

- Впереди у Казахстана домашний чемпионат мира, но в Дивизионе 1А...

– В моих планах вылететь из Москвы в Нур-Султан и поболеть на этом турнире за свою бывшую команду, а также за столь же симпатичную сборную Беларуси. Учитывая, что базовые клубы этих сборных выступают в КХЛ, две путевки в элиту должны разыграть именно казахстанцы и белорусы. Будем держать за них кулаки, – сказал Назаров.