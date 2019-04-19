Арбитр Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» за попадание мяча в руку Уокеру

Источник материала: Tribuna.com

Главный судья матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (1:0, второй тайм) Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота хозяев.

На 59-й минуте встречи мяч в штрафной попал в руку защитнику «Ман Сити» Кайлу Уокеру, который вел борьбу с хавбеком Деле Алли.

Арбитр не зафиксировал нарушение правил. Системы видеоповторов VAR в чемпионате Англии еще нет.





Фото: кадр из трансляции Sky Sports