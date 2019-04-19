|
Арбитр Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» за попадание мяча в руку Уокеру
20.04.2019 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный судья матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (1:0, второй тайм) Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота хозяев.
На 59-й минуте встречи мяч в штрафной попал в руку защитнику «Ман Сити» Кайлу Уокеру, который вел борьбу с хавбеком Деле Алли.
Арбитр не зафиксировал нарушение правил. Системы видеоповторов VAR в чемпионате Англии еще нет.
Фото: кадр из трансляции Sky Sports
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный судья матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (1:0, второй тайм) Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота хозяев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)