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Арбитр Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» за попадание мяча в руку Уокеру

20.04.2019 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный судья матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (1:0, второй тайм) Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота хозяев.

На 59-й минуте встречи мяч в штрафной попал в руку защитнику «Ман Сити» Кайлу Уокеру, который вел борьбу с хавбеком Деле Алли.

Арбитр не зафиксировал нарушение правил. Системы видеоповторов VAR в чемпионате Англии еще нет.

 

Арбитр Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» за попадание мяча в руку Уокеру

Фото: кадр из трансляции Sky Sports

 
 
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Главный судья матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (1:0, второй тайм) Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота хозяев.
 
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