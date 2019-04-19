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Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Фиорентина», «Интер» против «Ромы», «Парма» и «Милан» сыграли вничью

20.04.2019 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 33-м туре серии А «Ювентус» может оформить чемпионство в матче с «Фиорентиной».

«Парма» играет с «Миланом», «Интер» принимает «Рому».

Чемпионат Италии

33-й тур

Парма – Милан 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
20 апреля, 13.30, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 69 Кастильехо, 1:1 – 87 Бруну Алвеш.
ПармаСепе, Якопони, Димарко (Силигарди, 72), Гальоло, Гаццола, Куцка, Скоццарелла (Штулац, 90), Жервиньо, Барилла, Бруну Алвеш, Чераволо (Спрокати, 76).
МиланДоннарумма, Конти (Кастильехо, 66), Сапата, Родригес, Романьоли, Бакайоко (Кутроне, 58), Чалханоглу (Биглия, 75), Сусо, Кессиэ, Борини, Пионтек.
Предупреждение:
Биглия (82).

 

Болонья – Сампдория 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
БолоньяСкорупски, Ларангейра, Войнович, Мбайе, Джемаили, Крейчи, Сориано, Пульгар, Орсолини, Паласио, Сансоне.
СампдорияАудеро, Мурру, Сала, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Линетти, Прат, Рамирес, Куальярелла, Дефрель.

 

Удинезе – Сассуоло 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 апреля, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
УдинезеМуссо, Самир, Трост-Эконг, Де Майо, Ларсен, Д'Алессандро, Мандрагора, де Пауль, Фофана, Пуссетто, Окака Чука.
СассуолоКонсильи, Рожерио, Демирал, Маньяни, Лирола, Бурабия, Маньянелли, Бога, Сенси, Берарди, Феррари.
Предупреждение:
Мандрагора (14).

 

Эмполи – СПАЛ 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика
ЭмполиДронговски, Майетта, Весели, Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Капецци, Траоре, Делль`Орко, Капуто.
СПАЛВивиано, Бонифаци, Викари, Коста, Чонек, Ладзари, Мурджиа, Куртич, Миссироли, Флоккари, Петанья.

 

Дженоа – Торино 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
ДженоаРаду, Ромеро, Кришито, Зуканович, Радованович, Стураро, Велозу, Лазович, Лерагер, Лападула, Санабрия.
ТориноСиригу, Айна, Нкулу, Иццо, Ансальди, Базелли, Ринкон, Беренгер, Мейте, Моретти, Белотти.
Предупреждение:
Лерагер (9).

 

Лацио – Кьево 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
ЛациоСтракоша, Марушич, Ачерби, Габаррон, Дурмиси, Милинкович-Савич, Бадель, Луис Альберто, Раду, Иммобиле, Кайседо.
КьевоШемпер, Бани, Барба, Цесар, Вигнато, Депаоли, Хетемай, Ригони, Меджорини, Стемпиньски, Лерис.

 

Кальяри – Фрозиноне 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
20 апреля, 16.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
КальяриКраньо, Клаван, Срна, Чеппителли, Фараго, Ионицэ, Ликояннис, Бирса, Чигарини, Жоао Педро, Паволетти.
ФрозинонеСпортьелло, Капуано, Гольданига, Ариаудо, Дзампано, Майелло, Паганини, Вальцаниа, Бегетто, Чиано, Чиофани.

 

Ювентус – Фиорентина
Дата проведения
20 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Интер – Рома
Дата проведения
20 апреля, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Аталанта
Дата проведения
22 апреля, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 33-м туре серии А «Ювентус» может оформить чемпионство в матче с «Фиорентиной».
 
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