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Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Фиорентина», «Интер» против «Ромы», «Парма» и «Милан» сыграли вничью
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Источник материала:
Tribuna.com
В 33-м туре серии А «Ювентус» может оформить чемпионство в матче с «Фиорентиной».
«Парма» играет с «Миланом», «Интер» принимает «Рому».
Чемпионат Италии
33-й тур
- Дата проведения
-
20 апреля, 13.30, «Эннио Тардини»
- Голы:
-
0:1 –
69 Кастильехо,
1:1 –
87 Бруну Алвеш.
Парма –
Сепе, Якопони, Димарко (Силигарди, 72), Гальоло, Гаццола, Куцка, Скоццарелла (Штулац, 90), Жервиньо, Барилла, Бруну Алвеш, Чераволо (Спрокати, 76).
Милан –
Доннарумма, Конти (Кастильехо, 66), Сапата, Родригес, Романьоли, Бакайоко (Кутроне, 58), Чалханоглу (Биглия, 75), Сусо, Кессиэ, Борини, Пионтек.
- Предупреждение:
-
Биглия
(82).
- Дата проведения
-
20 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
Болонья –
Скорупски, Ларангейра, Войнович, Мбайе, Джемаили, Крейчи, Сориано, Пульгар, Орсолини, Паласио, Сансоне.
Сампдория –
Аудеро, Мурру, Сала, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Линетти, Прат, Рамирес, Куальярелла, Дефрель.
- Дата проведения
-
20 апреля, 16.00, «Фриули»
Удинезе –
Муссо, Самир, Трост-Эконг, Де Майо, Ларсен, Д'Алессандро, Мандрагора, де Пауль, Фофана, Пуссетто, Окака Чука.
Сассуоло –
Консильи, Рожерио, Демирал, Маньяни, Лирола, Бурабия, Маньянелли, Бога, Сенси, Берарди, Феррари.
- Предупреждение:
-
Мандрагора
(14).
- Дата проведения
-
20 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
Эмполи –
Дронговски, Майетта, Весели, Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Капецци, Траоре, Делль`Орко, Капуто.
СПАЛ –
Вивиано, Бонифаци, Викари, Коста, Чонек, Ладзари, Мурджиа, Куртич, Миссироли, Флоккари, Петанья.
- Дата проведения
-
20 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
Дженоа –
Раду, Ромеро, Кришито, Зуканович, Радованович, Стураро, Велозу, Лазович, Лерагер, Лападула, Санабрия.
Торино –
Сиригу, Айна, Нкулу, Иццо, Ансальди, Базелли, Ринкон, Беренгер, Мейте, Моретти, Белотти.
- Предупреждение:
-
Лерагер
(9).
- Дата проведения
-
20 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
Лацио –
Стракоша, Марушич, Ачерби, Габаррон, Дурмиси, Милинкович-Савич, Бадель, Луис Альберто, Раду, Иммобиле, Кайседо.
Кьево –
Шемпер, Бани, Барба, Цесар, Вигнато, Депаоли, Хетемай, Ригони, Меджорини, Стемпиньски, Лерис.
- Дата проведения
-
20 апреля, 16.00, «Сарденья»
Кальяри –
Краньо, Клаван, Срна, Чеппителли, Фараго, Ионицэ, Ликояннис, Бирса, Чигарини, Жоао Педро, Паволетти.
Фрозиноне –
Спортьелло, Капуано, Гольданига, Ариаудо, Дзампано, Майелло, Паганини, Вальцаниа, Бегетто, Чиано, Чиофани.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 33-м туре серии А «Ювентус» может оформить чемпионство в матче с «Фиорентиной».
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