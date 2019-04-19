Алексей Бага: «С учетом того, что проигрывали, и зная характер «Славии», нам было тяжело. По такой игре приятно получить три очка»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над «Славией» (2:1) в матче четвертого тура чемпионата Беларуси.

С третьей минуты борисовчане уступали 0:1, однако втором тайме Станислав Драгун и Максим Скавыш забили два гола за три минуты и принесли победу желто-синим.

«При подготовке к игре видели три домашних матча Мозыря. Также просматривали выездные игры, знали, к чему готовиться. Так в принципе и получилось.

«Славия» – серьезная команда. Ожидалась напряженная игра – и гол в начале матча еще больше осложнил наши дела. С учетом того, что проигрывали, и зная характер «Славии», нам было тяжело. По такой игре приятно получить три очка сегодня», – сказал Бага.