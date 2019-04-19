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Алексей Бага: «С учетом того, что проигрывали, и зная характер «Славии», нам было тяжело. По такой игре приятно получить три очка»
20.04.2019 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над «Славией» (2:1) в матче четвертого тура чемпионата Беларуси.
С третьей минуты борисовчане уступали 0:1, однако втором тайме Станислав Драгун и Максим Скавыш забили два гола за три минуты и принесли победу желто-синим.
«При подготовке к игре видели три домашних матча Мозыря. Также просматривали выездные игры, знали, к чему готовиться. Так в принципе и получилось.
«Славия» – серьезная команда. Ожидалась напряженная игра – и гол в начале матча еще больше осложнил наши дела. С учетом того, что проигрывали, и зная характер «Славии», нам было тяжело. По такой игре приятно получить три очка сегодня», – сказал Бага.
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Алексей Бага: «С учетом того, что проигрывали, и зная характер «Славии», нам было тяжело. По такой игре приятно получить три очка»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над «Славией» (2:1) в матче четвертого тура чемпионата Беларуси.
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