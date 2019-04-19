Роман Пилипчук: «Я перед игрой сказал, что что если мы хотим брать очки, то их нужно здесь вырывать. Сегодня мы их вырвали»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над минским «Торпедо» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Беларуси.

– Сложная игра. Да все игры достаточно сложные. Я с первого дня говорю, что никто не хочет отдавать очки. Я сегодня в раздевалке перед игрой сказал, что если мы хотим брать очки, то их нужно здесь вырывать. Сегодня мы их вырвали.

– Как оцените дебют Богомольского?

– Вы же все видели. Но не хотелось бы сильно хвалить, а то еще зазнается :)

– Тяжело даются голы, но мы заметили, что в концовках таймов добавляет команда. В конце первого и второго возникают моменты. Чем объясните? Тяжело входите в игру?

– Ну да – как-то тяжело входим. Я заметил, что особенно тяжело входим на искусственном поле почему-то. Вот мы уже не первую игру здесь играем и как-то тяжело. И по разминке видно. Но слава богу, что сегодня все так закончилось, – сказал Пилипчук в эфире «Беларусь 5» .