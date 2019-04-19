|
Роман Пилипчук: «Я перед игрой сказал, что что если мы хотим брать очки, то их нужно здесь вырывать. Сегодня мы их вырвали»
20.04.2019 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над минским «Торпедо» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Беларуси.
– Сложная игра. Да все игры достаточно сложные. Я с первого дня говорю, что никто не хочет отдавать очки. Я сегодня в раздевалке перед игрой сказал, что если мы хотим брать очки, то их нужно здесь вырывать. Сегодня мы их вырвали.
– Как оцените дебют Богомольского?
– Вы же все видели. Но не хотелось бы сильно хвалить, а то еще зазнается :)
– Тяжело даются голы, но мы заметили, что в концовках таймов добавляет команда. В конце первого и второго возникают моменты. Чем объясните? Тяжело входите в игру?
– Ну да – как-то тяжело входим. Я заметил, что особенно тяжело входим на искусственном поле почему-то. Вот мы уже не первую игру здесь играем и как-то тяжело. И по разминке видно. Но слава богу, что сегодня все так закончилось, – сказал Пилипчук в эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роман Пилипчук: «Я перед игрой сказал, что что если мы хотим брать очки, то их нужно здесь вырывать. Сегодня мы их вырвали»
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над минским «Торпедо» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)