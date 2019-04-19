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Роман Пилипчук: «Мы пытаемся больше играть в атаку, но есть моменты, которые у нас пока не получаются. Это именно вертикальный футбол»

20.04.2019 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук после победы над минским «Торпедо»  (1:0) рассказал о дебютантах, а также поделился мнением об игре, которую сейчас показывает его команда.

– В сложной игре вы решили выпустить дебютанта Богомольского. Почему решили провести эту замену. Как считаете, она оправдала себя?

– Это даже не обсуждается – замена оправдала себя. Все-таки когда ты нагнетаешь, а потом забиваешь, нужен форвард, который будет цепляться за мячи и зарабатывать фолы, тем самым отодвигая игру от своих ворот. Мы очень довольны и хотим поздравить Егора с таким дебютом. Он его заслужил своей работой в тренировочном процессе и играх за дубль. Мы очень довольны.

– Отсутствие травмированного Данило как-то сказалось на игре?

– Да, Данило – квалифицированный игрок. Но при этом у нас в обойме 22 футболиста, которые в состоянии заменить любого. Все умеющие и квалифицированные игроки.

– При счете 0:0 Фатаи покидал поле пешком. Что можете сказать по этому поводу?

– Все футболисты хотят играть по 90 минут, но в любом случае рано или поздно нужно делать замены на благо команды. Поэтому не считаю, что это инцидент или конфликт. Это нормальное состояние любого футболиста, который хочет играть и забивать. Ничего страшного в этом нет. Если честно, даже не обратил на это внимания.

– Продолжая тему Богомольского. Вчера вы были на матче дублеров. Может быть, присмотрели кого-то еще?

– Мы и так берем игроков каждый раз после матчей дублеров – и в основной обойме тренируется 22-23 футболиста. Это сложно, но при этом у нас на прицеле большая группа игроков, за которыми мы следим: Ксенофонтов, Лях, тот же Богомольский. Мы очень довольны. Они работают с нами в общей группе, прогрессируют. На какой-то пресс-конференции я уже говорил, что после Турции ребята очень прибавляют. Видно желание и то, что они хотят расти и двигаться вперед. Сегодня у нас в заявке было три молодых футболиста: Коля Иванов, Богомольский, Ксенофонтов. При этом не забывайте, что у нас молодой вратарь Плотников.

– Показалось, что во втором тайме у «Динамо» было больше интересного футбола. Это ваше решение или просто так получилось?

– Мы пытаемся больше играть в атаку, но есть моменты, которые у нас пока не получаются. Я считаю, это именно вертикальный футбол. Мы работаем. Надеюсь, дальше у нас будет больше получаться в этом аспекте.

– Вы говорили, что ваша команда уязвима, когда у нее нет мяча. Но игра без мяча – важный аспект современного футбола. Как решаете эту проблему?

– Так и решаем. Пытаемся все-таки забрать его под свой контроль. Сегодняшняя игра это показала: только мы без мяча – у наших ворот возникают моменты, только мы с мячом – их нет. Концовка игры показала, что мы больше начали прессинговать за счет Богомольского и Зубовича в атаке. Мы очень здорово не давали сопернику качественно начинать атаки. Если вы заметили, мы начали игру в одного форварда, но затем поняли, что нам будет очень сложно и перестроились на два, – сказал Пилипчук после матча, передает корреспондент Tribuna.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук после победы над минским «Торпедо» (1:0) рассказал о дебютантах, а также поделился мнением об игре, которую сейчас...
 
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