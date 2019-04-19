Роналду – первый игрок, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» стал чемпионом Италии после победы над «Фиорентиной» (2:1).

Для нападающего «Юве» Криштиану Роналду это первое чемпионство в Италии.

34-летний португалец ранее побеждал в чемпионатах Англии с «Манчестер Юнайтед» и в Испании с «Реалом».

Он стал первым футболистом, которому удалось выиграть чемпионаты в этих трех странах.