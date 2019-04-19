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Роналду – первый игрок, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании
20.04.2019 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ювентус» стал чемпионом Италии после победы над «Фиорентиной» (2:1).
Для нападающего «Юве» Криштиану Роналду это первое чемпионство в Италии.
34-летний португалец ранее побеждал в чемпионатах Англии с «Манчестер Юнайтед» и в Испании с «Реалом».
Он стал первым футболистом, которому удалось выиграть чемпионаты в этих трех странах.
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«Ювентус» стал чемпионом Италии после победы над «Фиорентиной» (2:1).
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