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Экипаж капотного МАЗа Вязовича победил в ралли-рейде в Марокко
20.04.2019 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge.
Среди белорусов отличился Алексей Вишневский, показав четвертое время на восьмом этапе гонки.
От победителя заезда спортсмена из Голландии Герта Хузинка на Renault он отстал на 7 мин.
Экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича приехал восьмым, проиграв около 13 мин. Тем не менее, в общем зачете грузовиков он одержал победу.
Второе место с 22-минутным отставанием занял спортсмен из Голландии Петер Верслейс на грузовике MAN.
Третьим завершил марафон МАЗ Алексея Вишневского, проиграв партнеру по команде 25 мин.
Ралли-рейд прошел в Марокко 12-20 апреля. Большая часть трассы пролегала по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий были дюны, «феш-феш» и высохшие русла рек. Маршрут гонки составил около 2700 км.
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Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge.
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