Экипаж капотного МАЗа Вязовича победил в ралли-рейде в Марокко

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge.

Среди белорусов отличился Алексей Вишневский, показав четвертое время на восьмом этапе гонки.

От победителя заезда спортсмена из Голландии Герта Хузинка на Renault он отстал на 7 мин.

Экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича приехал восьмым, проиграв около 13 мин. Тем не менее, в общем зачете грузовиков он одержал победу.

Второе место с 22-минутным отставанием занял спортсмен из Голландии Петер Верслейс на грузовике MAN.

Третьим завершил марафон МАЗ Алексея Вишневского, проиграв партнеру по команде 25 мин.

Ралли-рейд прошел в Марокко 12-20 апреля. Большая часть трассы пролегала по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий были дюны, «феш-феш» и высохшие русла рек. Маршрут гонки составил около 2700 км.