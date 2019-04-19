Криштиану Роналду: «1000%, что останусь в «Юве»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы в серии А подвел итоги сезона.

«Это был хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок, скудетто. Я счастлив, победить было нелегко.

Зол ли я из-за Лиги чемпионов? Невозможно всегда побеждать. Мы проделали свою лучшую работу, но только одна команда выигрывает кубок. Я выложился на максимум, чтобы помочь команде, постараюсь и в следующем году. В команде все позитивно настроены, мы выиграли два трофея, это тоже важно.

Я очень рад победе в серии А и Суперкубке. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в «Юве»? 1000%!» – ответил Роналду в эфире DAZN.