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НБА. Плей-офф. «Бруклин» – «Филадельфия», «Сан-Антонио» против «Денвера» и другие матчи
20.04.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут третьи и четвертые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф
В 22.00 по мск начнется встреча «Бруклин» – «Филадельфия».
НБА
Первый раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут третьи и четвертые матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.
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