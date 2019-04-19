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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» примет «Каролину», «Сент-Луис» – «Виннипег», «Нэшвилл» – «Даллас»

20.04.2019 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Нэшвилл – Даллас 0:0 (1 период)
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

Сент-Луис – Виннипег
Дата проведения
21 апреля, 02.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-2

Вашингтон – Каролина
Дата проведения
21 апреля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-2 Счет в серии: 3-2 Счет в серии: 2-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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