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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» примет «Каролину», «Сент-Луис» – «Виннипег», «Нэшвилл» – «Даллас»
20.04.2019 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 3-2
Счет в серии: 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» примет «Каролину», «Сент-Луис» – «Виннипег», «Нэшвилл» – «Даллас»
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-2 Счет в серии: 3-2 Счет в серии: 2-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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