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Татьяна Пучек: «Наши болельщики просто лучшие. Они перекрикивали весь австралийский стадион, и они очень помогают команде»

20.04.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан женской сборной Беларуси Татьяна Пучек поделилась мнением о стартовом дне полуфинала Кубка федерации с австралийками.

– Сегодня был тяжелый напряженный день. Счет 1:1. По матчу Арины: я считаю, что она показала себя бойцом, потому что, конечно, я уже очень давно не видела от Стосур такого уровня тенниса. Видимо, домашние стены на нее так влияют, она показала великолепную игру. Думаю, Арина где-то даже не была готова к этому, и это тоже внесло определенные изменения. Но Арина топовый игрок, и она себя таким игроком показала, в третьем сете расставила все точки над i, что конечно, очень нас выдвинуло вперед. По матчу Вики и Барти: вы сами видели, это теннис высокого уровня. Я считаю, что Эшли на данный момент, хоть и стоит 9-я в рейтинге, но играет она на Top-5 однозначно. А Вика показала, что она возвращается в строй. Она в великолепной форме, у нее очень хороший теннис. Я считаю, что ей буквально чуть-чуть не хватило, чтобы дожать и выйти победителем из этого матча. Но при всем этом матч получился очень хороший, и завтра, я считаю, будет интересный день.

– Вы как капитан довольны результатом 1:1?

– Как я когда-то говорила, мечта любого капитана – это 2:0 после первого игрового дня, но 1:1 это тоже хорошо. Мы же знали, что Барти совсем непростой игрок. В принципе, такой счет, предсказуемой результат – мы довольны и готовимся к завтрашнему дню.

– Будут ли какие-то изменения или корректировки?

– Мысли есть разные. У нас есть время до завтра, чтобы подумать, и корректировки вполне могут быть. Посмотрим.

– Белорусские болельщики очень активно поддерживали, где-то даже напоминало «Минск-Арену». Это помогает команде?

– Однозначно. Болельщики просто великолепные. Честно говоря, мы даже не ожидали увидеть их так много в Австралии, все-таки это очень далеко. Наши болельщики просто лучшие. Они перекрикивали весь австралийский стадион, и они очень помогают команде. На самом деле это слышно и это подбадривает, это подстегивает девчонок. Радует, что они у нас такие, – завершила Пучек.

 
Теги: Минск
 
 
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Капитан женской сборной Беларуси Татьяна Пучек поделилась мнением о стартовом дне полуфинала Кубка федерации с австралийками.
 
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