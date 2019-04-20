Геннадий Лаптев: «Мы встретимся с президентом в понедельник. Боюсь налажать. Бывает, во время интервью начинаю заикаться, а тут – визит к президенту!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев рассказал о скорой встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

– С победой на ЧЕ тебя поздравил президент. Представлял ли ты свою встречу с ним?

– Мы встретимся в понедельник. Боюсь налажать. Бывает, во время телеинтервью начинаю заикаться, а тут – визит к президенту!

– Что наденешь?

– Думаю.

– Будешь прятать татуировку на шее, остановив выбор на водолазке, например?

– Сразу — нет! Когда я начал выигрывать по юниорам, стал интересен телевизионщикам и министрам. Так вот тренер постоянно твердил, имея в виду тату на шее: «Гена-Гена, надень что-нибудь! Не дай бог министр увидит! Он у нас такой человек, что может и наругать!» После победы на чемпионате Европы меня показали по всем телеканалам, так что нет больше смысла прятать татуировки. Я такой, какой есть. Не думаю, что взрослый человек будет осуждать меня за тутуировки. Так-то я ничего плохого не делаю.

Хотелось бы под встречу с президентом купить деловой костюм и выглядеть мужчиной, а то устал я от «спортивки». Наш спортивный костюм голубого… василькового цвета я бы сжег, дай мне волю! Знаю, что белая олимпийская форма под Рио-2016 ничего такой получилась. А моя мечта — это черный спортивный костюм сборной Беларуси! Черный смотрится солидно.

– Что скажешь президенту?

– Если мне дадут слово, то просто выпаду в осадок. Что говорить? Работаем дальше. Постараемся выиграть Олимпиаду. Или просто «спасибо»! Спасибо за все, что делается для спорта в стране. Мои друзья сегодня – парни, с которыми в юношестве я ходил драться «стенка на стенку». Так вот они ушли с улицы в залы. Здорово, что в Новополоцке таких мест становится все больше и больше. Ребятам есть где выплеснуть энергию, – сказал Лаптев.