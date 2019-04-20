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Плэтт прибыл в Минск и готов помочь сборной Беларуси

20.04.2019 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт прибыл в Минск.

В ближайшее время он присоединится к национальной сборной, продолжающей подготовку к чемпионату мира в Нур-Султане.

Следующая неделя станет завершающей для белорусской сборной на домашнем этапе сбора.

23 апреля команда отправится в столицу Казахстана.

В завершившемся сезоне КХЛ Платт в составе «Йокерита» провел в общей сложности 64 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрал в них 24 (11+13) очка при показателе полезности «-2» и 36 минутах штрафа.  

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