Геннадий Лаптев: «В девятом классе курил спайс. Полное дно! Каждые выходные у меня был алкоголь, курительные смеси… Страшно вспоминать»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тяжелоатлет, чемпион Европы Геннадий Лаптев рассказал о проблемах с наркотиками и алкоголем в школьные годы.

— Под постом с новостью о победе на чемпионате Европы у тебя в соцсетях интересная переписка. «Не зря в лесу в детстве качались», — написал один из твоих друзей. Твой ответ: «Да, турнички там, пакеты целлофановые брали вместо лямок». Объясни.

— Это неудачная шутка! Но я поясню. Все мои друзья в школьные годы были из неблагополучных семей. Мы нюхали клей…

Я ненадолго прервусь, ладно? Мне хочется быть с вами откровенным, а не выставлять себя во всем белом, как высокородного чемпиона. В подростковые годы я делал много плохих вещей и хочу рассказать, как не стал пьяницей или наркоманом, хотя был на грани. Один из моих друзей детства загремел в тюрьму из-за наркотиков. Наркотики — фу, дешевые эффекты, зло! К счастью, я выкарабкался, нашел путь к нормальной жизни. Мне помог спорт.

Отец с матерью разошлись, когда я был маленьким. Не очень хорошее начало, да? Мы с сестрой остались с мамой. Жили в малосемейке: двадцать квадратных метров на троих. Мама тащила нас, много трудилась, чтобы прокормить. С отцом я старался поддерживать связь, а он обычно находился далеко от нас. Был строителем, разъезжал по стране в поисках работы. С ним общался чаще, чем с матерью. Отец был непререкаемым авторитетом для меня. Научил меня готовить мясо на огне, управлять ножом (папа был из военных) и тому подобное.

В 2010 году папа занимался объектом где-то под Минском. Утонул… Это случилось в его день рождения. После работы вместе с мужиками пошел на озеро, и, видать, судороги схватили — все, нет отца. Не сразу понял, что произошло. Два следующих дня прошли в слезах. Мне было чуть больше десяти лет.

При жизни отца всегда думал о том, как бы мне не влетело от него за какой-нибудь проступок. Он же мог по шапке дать! С его уходом и контроля надо мной не стало. Мать не могла со мной совладать. Наверное, до девятого класса, когда за мной уже было несколько залетов, мы с ней толком не разговаривали — просто жили вместе. Даже сейчас у меня нет ответа, почему так сложилось. Будь возможность повернуть время вспять, каждый день разговаривал бы с матерью и помогал бы ей.

— Когда тема с пакетом и клеем была актуальна?

— В шестом или седьмом классе. Не знаю, сколько это продолжалось. Может, полгода. Может, год.

— С какой частотой? Это случалось в любой свободный вечер?

— Можно и так сказать.

Затем у меня появились проблемы другого характера. Хм, сколько же? Три привода в милицию, представляете! В первый раз, когда учился в восьмом классе, причем не в школе, а в Новополоцком училище олимпийского резерва! Меня доставили в милицию в состоянии алкогольного опьянения. С друзьями отмечали чей-то день рождения, я выпил пива. После пошли гулять, а ведь я был в абсолютно неадекватном состоянии! Кто-то вызвал милицию, и меня забрали.

— Что было после отчисления из училища олимпийского резерва?

— Перестал тренироваться, так как энтузиазм быстро иссяк. Год провел в школе — девятый класс. Пока не выпустился, то есть почти год, курил спайс. Полное дно! Каждые выходные у меня был алкоголь, курительные смеси… Страшно вспоминать, – рассказал Лаптев.

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