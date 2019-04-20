Олег Блохин: «Отправлял Милевского в дубль за то, что он пришел пьяный и не явился на тренировку»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин прокомментировал внешний вид Артема Милевского на презентации специалиста в киевском клубе ( Милевский пришел в халате – прим.).

«Ну что он хотел этим доказать? Объясните мне. Честно говоря, это было неприятно, потому что все пришли... Но я отреагировал вполне нормально. Я ведь не выгнал его.

Отправил в дубль? Так это потом уже было. Из-за халата я его в дубль отправил? Нет. Это когда он уже пришел пьяный – тогда да. Не явился на тренировку. Тогда я его уже отправил в дубль. Тут все просто, ребята. Ты играй, и хоть голый приходи.

Не, ну голый не придет, потому что форма какая-то должна быть.

Я мог бы ему сказать: «Пойди переоденься». Он бы еще полчаса ходил. Еще бы хуже было. Сказал ему, чтобы в следующий раз не приходил в халате», – сказал Блохин.