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ЮЧМ-2019. Беларусь против Канады
21.04.2019 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В третьем матче ЮЧМ в Швеции сборная Беларуси сыграет с Канадой.
ЮЧМ-2019
Группа А
Положение команд: Канада – 6 очков (2 матча), Беларусь – 6 (2), Чехия – 3 (2), Финляндия – 0 (2), Швейцария – 0 (2).
Группа B
Положение команд: США – 6 очков (2 матча), Россия – 6 (2), Швеция – 3 (2), Латвия – 0 (2), Словакия – 0 (2).
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В третьем матче ЮЧМ в Швеции сборная Беларуси сыграет с Канадой.
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