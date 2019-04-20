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ЮЧМ-2019. Беларусь против Канады

21.04.2019 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В третьем матче ЮЧМ в Швеции сборная Беларуси сыграет с Канадой.

ЮЧМ-2019

Группа А

Беларусь U-18 – Канада U18
Дата проведения
21 апреля, 20.30, «A3 Arena»
Онлайн матча Видео
Финляндия U18 – Чехия U18
Дата проведения
21 апреля, 16.30, «A3 Arena»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Канада – 6 очков (2 матча), Беларусь – 6 (2), Чехия – 3 (2), Финляндия – 0 (2), Швейцария – 0 (2).

Группа B

США U18 – Россия U-18
Дата проведения
21 апреля, 16.30, «Fjällräven Center»
Онлайн матча Видео
Словакия U18 – Швеция U18
Дата проведения
21 апреля, 20.30, «Fjällräven Center»
Онлайн матча Видео

Положение команд: США – 6 очков (2 матча), Россия – 6 (2), Швеция – 3 (2), Латвия – 0 (2), Словакия – 0 (2).

 
 
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В третьем матче ЮЧМ в Швеции сборная Беларуси сыграет с Канадой.
 
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