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Нападающий сборной Беларуси U-18 Усов: «Пришло время что-то менять в нашем хоккее – пора перестать бояться»

21.04.2019 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард юниорской сборной Беларуси между матчами с финнами и канадцами.

- Виктории над чехами и финнами — каково это?

– Наверное, многие не ожидали, кто-то не верил, но главное, что верили пацаны. Выходили настроенными на победу, сражались друг за друга, не смотрели на статус соперника, никого не боялись. Бились до конца и взяли свое.

- Откуда эта вера внутри команды?

– Не знаю. Мне кажется, пришло время что-то менять в нашем хоккее. Пора перестать бояться. Везде такие же люди, как у нас. Но без веры в себя невозможно побеждать.

- Кроме уверенности, что еще помогло победить грандов?

– И в раздевалке, и на скамейке у нас братская атмосфера. Все друг за друга. Никаких споров, никто не ругается. Подсказываем, помогаем. Тренеры тоже никому не «вставляют». Просто говорят об ошибках — парни это нормально воспринимают.

- Можно ли сказать, что нынешняя юниорская сборная — тренерская команда?

– Думаю, да. Все уважают наставников, слушают, понимают установки, стараются выполнять. Вместе с этим приходит результат. Значит, все делаем правильно.

- В плей-офф место белорусам гарантировано, но аппетит ведь приходит во время еды. Сейчас хочется большего?

– Пока выиграли только два матча — нельзя останавливаться. Впереди канадцы и швейцарцы. Надо постараться выйти из группы с первого места. В этом году собрался неплохой состав — у всех хорошие перспективы. Шансы есть. Повторюсь: главное — не бояться и верить в себя, – сказал Усов.

 
 
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Форвард юниорской сборной Беларуси между матчами с финнами и канадцами.
 
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