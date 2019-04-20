ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детский тренер «Витебска» Старовойтов: «Корниленко еще помог бы сборной. Мне кажется, тут дело в его отношениях с тренерским штабом»

21.04.2019 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Детский тренер «Витебска» Александр Старовойтов, который воспитал Сергея Корниленко, считает, что нападающий все еще мог бы помочь сборной Беларуси.

– Главный совет, который вы дали Сергею?

– Даже не знаю, он всегда был самостоятельным мальчиком. Думаю, еще года два-три Сережа поиграет в России. Секрет успеха прост – режим и отношение к футболу. С другой стороны, быть востребованным нападающим в России в 35 лет – уже большое достижение. У форвардов, ведь как? Забиваешь – играешь. В этом плане возрастным вратарям где-то легче, а у нападающих все смотрят на количество голов.

Честно говоря, он бы еще помог и национальной команде. Мне кажется, тут дело в его отношениях с тренерским штабом. Не буду раскрывать всех нюансов, но, думаю, при определенных условиях Сергей до сих пор играл бы в сборной. Но это чисто его решение, хотя лично мне было бы приятно, если бы Корниленко продолжил выступать за главную команду страны, – рассказал Старовойтов.

«Подходит Малофеев: «А что это за мальчик белобрысенький?» Он вырастил Корниленко и Ясинского

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детский тренер «Витебска» Александр Старовойтов, который воспитал Сергея Корниленко, считает, что нападающий все еще мог бы помочь сборной Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Австралия – Беларусь. В парной встрече сыграют Азаренко и Соболенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика