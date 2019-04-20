Детский тренер «Витебска» Старовойтов: «Корниленко еще помог бы сборной. Мне кажется, тут дело в его отношениях с тренерским штабом»

Источник материала: Tribuna.com

Детский тренер «Витебска» Александр Старовойтов, который воспитал Сергея Корниленко, считает, что нападающий все еще мог бы помочь сборной Беларуси.

– Главный совет, который вы дали Сергею?

– Даже не знаю, он всегда был самостоятельным мальчиком. Думаю, еще года два-три Сережа поиграет в России. Секрет успеха прост – режим и отношение к футболу. С другой стороны, быть востребованным нападающим в России в 35 лет – уже большое достижение. У форвардов, ведь как? Забиваешь – играешь. В этом плане возрастным вратарям где-то легче, а у нападающих все смотрят на количество голов.

Честно говоря, он бы еще помог и национальной команде. Мне кажется, тут дело в его отношениях с тренерским штабом. Не буду раскрывать всех нюансов, но, думаю, при определенных условиях Сергей до сих пор играл бы в сборной. Но это чисто его решение, хотя лично мне было бы приятно, если бы Корниленко продолжил выступать за главную команду страны, – рассказал Старовойтов.

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