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Алексей Баранов: «Стефанович? Лучший бомбардир экстралиги и не попадает в сборную, мне не понятно, почему так происходит»
21.04.2019 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ассистент главного тренера «Юности» Алексей Баранов поделился мнением об отчислении из сборной Беларуси нападающего Михаила Стефановича.
- Накануне из сборной Беларуси был отчислен Михаил Стефанович…
– Лучший бомбардир экстралиги и не попадает в сборную, мне не понятно, почему так происходит. При этом другие ребята, которые были менее заметны в сезоне и плей-офф еще находятся в стане сборной, а лидеров экстралиги убирают… – сказал Стефанович.
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Алексей Баранов: «Стефанович? Лучший бомбардир экстралиги и не попадает в сборную, мне не понятно, почему так происходит»
Ассистент главного тренера «Юности» Алексей Баранов поделился мнением об отчислении из сборной Беларуси нападающего Михаила Стефановича.
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