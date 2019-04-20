Алексей Баранов: «Стефанович? Лучший бомбардир экстралиги и не попадает в сборную, мне не понятно, почему так происходит»

Источник материала: Tribuna.com

Ассистент главного тренера «Юности» Алексей Баранов поделился мнением об отчислении из сборной Беларуси нападающего Михаила Стефановича.

- Накануне из сборной Беларуси был отчислен Михаил Стефанович…

– Лучший бомбардир экстралиги и не попадает в сборную, мне не понятно, почему так происходит. При этом другие ребята, которые были менее заметны в сезоне и плей-офф еще находятся в стане сборной, а лидеров экстралиги убирают… – сказал Стефанович.

Боярчук, Стефанович и еще три хоккеиста отчислены из сборной Беларуси