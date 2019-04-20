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«Энергетик»-БГУ — «Динамо» Брест. Милевский, Нехайчик, Фамейе выйдут с первых минут, Савицкий остался в запасе
21.04.2019 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав «Энергетика-БГУ» и брестского «Динамо» на матч 4-го тура чемпионата Беларуси
Энергетик-БГУ: Харитонович, Носко (к), В.Садовский, Шкурдюк, Гречишко, Ходжамов, Ясенович, Юдчиц, Васильев, Джумашев, Тве.
Запасные: Лесько, Мавату, Плехов, Обренович, Шкурин, Совпель, Война.
Динамо Брест: Павлюченко, Витус, Павловец, Кики, Веретило, Кисляк, Дуарте, Милевский, Нехайчик (к), Фамейе, Лаптев.
Запасные: Денисенко, Кацикас, Никифоренко, Полховский, Адан, Савицкий, Хобленко
Матч начнется в 17.00.
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«Энергетик»-БГУ — «Динамо» Брест. Милевский, Нехайчик, Фамейе выйдут с первых минут, Савицкий остался в запасе
Стал известен состав «Энергетика-БГУ» и брестского «Динамо» на матч 4-го тура чемпионата Беларуси Энергетик-БГУ: Харитонович, Носко (к), В.Садовский, Шкурдюк,...
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