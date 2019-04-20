Анже Копитар: «Я буду удовлетворен только попаданием сборной в элитный дивизион, других задач перед нами не стоит»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Лос-Анджелеса» и сборной Словении Анже Копитар рассказал о задачах сборной на ЧМ-2019 (1А).

«Всегда приятно приехать в сборную, увидеться с ребятами, пускай некоторых моих привычных партнеров в этом году нет. С нетерпением жду чемпионат мира. Учитывая, что сезон для меня сложился неудачно, появилась возможность сыграть за сборную. Разговор со спортивным директором клуба прошел очень гладко. Проблем не было.

Знаю, что от меня многого ждут, но я ожидаю от себя еще большего. Прежде всего, хотелось бы увидеть сплоченный коллектив с крепким командным духом, который уже не раз позволял нам успешно выступать в группе «А» и попадать на Олимпийские игры.

Последний раз я надевал джерси сборной в сентябре 2016 года в Минске. С тех пор прошло много времени. Мы выступаем во втором дивизионе, но все команды на турнире очень сильны. Всегда большое значение имеет первый матч. Важно, чтобы мы хорошо стартовали. Для этого нужно стремиться к победе, играть смело. В первом туре чемпионата нам предстоит встретиться с хозяевами, у которых высокие цели и большие амбиции. Но и мы едем в Нур-Султан побеждать. Планируем играть на все сто, оставим на льду все силы и 5 мая посмотрим, хватит ли этого.

Я буду удовлетворен только попаданием сборной в элитный дивизион, других задач перед нами не стоит. Мы всегда играем с полной самоотдачей, я – не исключение. Характер нашей команды никогда не вызывал сомнений. Так будет и на этом турнире.

Но кроме нас в Нур-Султан приедут другие сильные сборные, каждая из которых также мечтает о повышении, поэтому многое будет зависеть от текущей формы, желания побеждать и даже удачи. Верю, что нам по силам выйти в элиту», – цитирует Копитара официальный сайт ФХБ со ссылкой на hokej.si.

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