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«МЮ» пропустил 46 голов за сезон в АПЛ. Это антирекорд клуба
21.04.2019 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» пропускал по 45 мячей в премьер-лиге в сезонах-1999/00 и 2001/02.
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«Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Эвертоном» (0:2, второй тайм) в 35-м туре чемпионата Англии.
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