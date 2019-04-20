«МЮ» пропустил 46 голов за сезон в АПЛ. Это антирекорд клуба

Источник материала: Tribuna.com

играет на выезде с «Эвертоном» (0:2, второй тайм) в 35-м туре чемпионата Англии.

«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» пропускал по 45 мячей в премьер-лиге в сезонах-1999/00 и 2001/02.