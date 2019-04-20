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Виктория Азаренко: «Горжусь своей командой. Я уверена, что у нас большое будущее»
21.04.2019 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сделала пост в своем
«Даже несмотря на то, что мы проиграли очень тяжелую игру, я покинула площадку с улыбкой не из-за результата, а потому, что для меня это похоже только на начало нашего путешествия! Я горжусь своей командой. Я рада возможности играть за свою страну и уверена, что у нас большое будущее!
Спасибо, дамы! Давайте продолжать ... Это будет весело.
Всем болельщикам огромное спасибо за бессонные ночи», – написала Азаренко.
Напомним, что сегодня сборная Беларуси
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Белоруска Виктория Азаренко сделал пост в своем Instagram.
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