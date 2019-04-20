Виктория Азаренко: «Горжусь своей командой. Я уверена, что у нас большое будущее»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сделала пост в своем Instagram.

«Даже несмотря на то, что мы проиграли очень тяжелую игру, я покинула площадку с улыбкой не из-за результата, а потому, что для меня это похоже только на начало нашего путешествия! Я горжусь своей командой. Я рада возможности играть за свою страну и уверена, что у нас большое будущее!

Спасибо, дамы! Давайте продолжать ... Это будет весело.

Всем болельщикам огромное спасибо за бессонные ночи», – написала Азаренко.

Напомним, что сегодня сборная Беларуси проиграла Австралии в полуфинале Кубка Федерации.