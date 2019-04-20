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Виктория Азаренко: «Горжусь своей командой. Я уверена, что у нас большое будущее»

21.04.2019 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сделала пост в своем Instagram.

«Даже несмотря на то, что мы проиграли очень тяжелую игру, я покинула площадку с улыбкой не из-за результата, а потому, что для меня это похоже только на начало нашего путешествия! Я горжусь своей командой. Я рада возможности играть за свою страну и уверена, что у нас большое будущее!

Спасибо, дамы! Давайте продолжать ... Это будет весело. 

Всем болельщикам огромное спасибо за бессонные ночи», – написала Азаренко.

Напомним, что сегодня сборная Беларуси проиграла Австралии в полуфинале Кубка Федерации. 

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко сделал пост в своем Instagram.
 
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