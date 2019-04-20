Дмитрий Никуленков: «Много разговоров, что СКА провалил сезон. Забываете, что БГК играет в ЛЧ. А вы набрасываете, что мы обязаны кого-то побеждать»

Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков после победы над «Драгунасом» поделился мнением о сезоне.

- Как оцените уровень Балтийской лиги?

– Здесь играет «Риихимяки», который в этом году достойно выступал в группе Лиги чемпионов. Это очень хорошая команда. Не надо думать, что если там есть люди, которые работают на заводе, то они не умеют играть в гандбол. Вчера была совершенно равная игра. Конечно, в концовке мы немного отпустили.

Ведь вели и «плюс два», и «плюс три», и «плюс четыре». Но это молодость, а за «Риихимяки» играли более опытные гандболисты, у которых за плечами Лига чемпионов. А серия семиметровых — чистая лотерея. Повезет — не повезет. И здесь тоже надо отметить, что у нас бросали молодые игроки, которые чуть-чуть не готовы к этому.

- Какие еще задачи остались у СКА в этом сезоне, и насколько по силам их осуществить?

– Бороться с Брестом. Для молодых игроков любая игра с БГК — шанс показать себя. Я вижу, как они готовятся. Иногда перегорают, иногда нет. Хотим побеждать Брест. Сейчас очень много разговоров, что СКА провалил сезон. Давайте не будем обманывать друг друга.

Ребята, вы забываете, что БГК играет в топовой группе Лиги чемпионов и борется там с сильнейшими командами. А вы набрасываете, что мы обязаны кого-то побеждать. Посмотрите, какие там игроки. У нас так вышло, что в начале сезона выпали двое гандболистов — Рудь травмировался, Донцова забрали. Потом еще двое выпали...

То есть по ходу сезона нам приходилось клеить эту команду заново, заново и снова заново. После Нового года, я вижу, есть хороший толчок. Не хочу сглазить, не буду называть фамилии, у кого хорошо идет развитие. И каждый может выстрелить.