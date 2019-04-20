В Гомеле во время ЭКО-марафона умер соучредитель НФК Блинов

Источник материала: Tribuna.com

Соучредитель НФК Юрий Блинов скончался 21 апреля во время ЭКО-марафона в Гомеле. 43-летнему Блинову до финиша оставалось несколько метров. Медики не смогли его спасти.

Юрий Блинов был пианистом-виртуозом, лауреатом международных конкурсов, президентом Международной ассоциации пианистов и композиторов. Он участвовал в благотворительных марафонах и помогал НФК.

Tribuna.com выражает соболезнования семье и близким.