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В Гомеле во время ЭКО-марафона умер соучредитель НФК Блинов

21.04.2019 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Соучредитель НФК Юрий Блинов скончался 21 апреля во время ЭКО-марафона в Гомеле. 43-летнему Блинову до финиша оставалось несколько метров. Медики не смогли его спасти. 

Юрий Блинов был пианистом-виртуозом, лауреатом международных конкурсов, президентом Международной ассоциации пианистов и композиторов. Он участвовал в благотворительных марафонах и помогал НФК.

Tribuna.com выражает соболезнования семье и близким.

 
Теги: Гомель
 
 
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Соучредитель НФК Юрий Блинов скончался 21 апреля во время ЭКО-марафона в Гомеле.
 
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