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«Гомель» – «Шахтер». Квашук, Болов, Бодул выйдут с первых минут
21.04.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав «Шахтера» и «Гомеля» на матч 4-го тура чемпионата Беларуси.
Гомель: Кавлинов, Акубардия, Гультяев, Луцевич, Тетрашвили, Смирнов, Капор, Шрамченко, Квашук, Болов, Нивалдо.
Запасные: Ковалев, Игнатенко, Милевский, Сокол, Терещенко, Рожков, Жесткин.
Шахтер: Климович, Матвейчик, Антич, Селява, Баланович, Рыбак, Бакай, Сачивко, Ю. Ковалев, Юлиус, Бодул.
Запасные: Чесновский, Бурко, Януш, Громыко, Татарков, Прийма, Эбонг.
Матч начнется в 19:45.
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Стал известен состав «Шахтера» и «Гомеля» на матч 4-го тура чемпионата Беларуси.
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