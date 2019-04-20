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«Гомель» – «Шахтер». Квашук, Болов, Бодул выйдут с первых минут

21.04.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стал известен состав «Шахтера» и «Гомеля» на матч 4-го тура чемпионата Беларуси.

Гомель: Кавлинов, Акубардия, Гультяев, Луцевич, Тетрашвили, Смирнов, Капор, Шрамченко, Квашук, Болов, Нивалдо.

Запасные: Ковалев, Игнатенко, Милевский, Сокол, Терещенко, Рожков, Жесткин.

Шахтер: Климович, Матвейчик, Антич, Селява, Баланович, Рыбак, Бакай, Сачивко, Ю. Ковалев, Юлиус, Бодул.

Запасные: Чесновский, Бурко, Януш, Громыко, Татарков, Прийма, Эбонг.

Матч начнется в 19:45.

 
Теги: Гомель
 
 
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Стал известен состав «Шахтера» и «Гомеля» на матч 4-го тура чемпионата Беларуси.
 
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