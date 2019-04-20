Марцел Личка: «Не скажу, что в нашем исполнении это была суперигра, но хорошая. Однако в первые 15 минут счет должен был быть 3:0»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал матч против «Энергетика-БГУ» – 1:1.

«Поздравляю «Энергетик»: они играли до конца, хорошо оборонялись – cловом, сделали все, чтобы взять очко. Не скажу, что [в нашем исполнении] это была суперигра, но хорошая. Однако в первые 15 минут счет должен был быть 3:0. Забивать потом будет тяжело: одна контратака, один угловой – и может отличиться соперник.

Так и получилось – «Энергетик» забил с углового и потом хорошо оборонялся, оставляя 8-9 человек сзади. Мы совершали большие ошибки перед воротами», – сказал Личка.