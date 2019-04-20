Татьяна Пучек: «Соболенко пыталась выполнять мои установки и установки своего тренера, но Эшли Барти сейчас очень хороша»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Татьяна Пучек подвела итог матча против Австралии.

- Татьяна Николаевна, подведите итог сегодняшнего дня, прокомментируйте пожалуйста первый матч Арина Соболенко – Эшли Барти.

– Как сама призналась Арина, не удалось ей показать свою лучшую игру. Она пыталась выполнять мои установки и установки своего тренера ( примеч. Дмитрия Турсунова), но Эшли Барти сейчас очень хороша. Она играет на свой уровень и даже выше. Дает минимальные шансы, и чтобы ее обыгрывать нужно показывать очень топовый теннис. Арине, к сожалению, сегодня этого не удалось.

- Счет стал 2-1. Вышла Виктория Азаренко, вы никого не меняли. Прокомментируйте итоги этого поединка, который продолжался всего лишь 59 минут.

– У Вики как раз получилось показать свой теннис, выполнить все установки, которые ей были даны на игру. Она сделала это великолепно, чётко и слаженно. Матч был очень быстрый, и это было приятно.

- Счет 2-2. Чем обусловлен ваш выбор игроков на парный решающий матч, когда каждое очко на вес золота, и фактически есть готовая пара Вера Лапко и Лидия Морозова?

– Последние результаты девчонок в турнире в личных парных соревнованиях говорят сами за себя. У Арины и Вики прекрасные результаты в последнее время. Девчонки, Арина и Вика очень хорошо друг другу подходят как парная комбинация, и на сегодняшний день – это был наш лучший выбор.

- Буквально один-два гейма предопределили судьбу поединка, где немного нам не хватило?

– Первый сет от нас ушел, чуть-чуть нам где-то не повезло и австралийки в какой-то момент хорошо сыграли. Если бы первый сет остался за нами, то результат матча мог бы быть другим. Случилось так как случилось. Это был теннис высочайшего уровня. Я девчонкам сказала, что я чувствовала, как будто сижу на финале Большого шлема. Великолепный теннис, и австралийские теннисистки были чуть-чуть лучше.

- Подведите пожалуйста общий итог этого матча с Австралией: довольны ли вы или нет, какое настроение было в команде, с какими чувствовали смотрите в будущее?

– Как сказали девчонки, да, мы проиграли, но уезжаем отсюда с улыбкой. Очень хотелось привезти финал в Минск, но у нас молодая команда, мы в начале нашего пути. У нас прекрасные результаты последние пару лет в Кубке Федерации, и мы в начале пути по сравнению со странами, с которыми играем. Потенциал у команды огромный, пусть это и негативный опыт, но это хороший и полезный опыт для нас. У команды ещё все впереди, однозначно!

Огромное спасибо нашим болельщикам, они реально поднимали стадион и перекрикивали австралийцев, это была прекрасная поддержка. Огромное спасибо всем нашим поклонникам в Беларуси, кто вставал рано утром и болел за нас. Огромнейшее спасибо Белорусской теннисной федерации и лично Сергею Семёновичу Тетерину за то, что отправил большую делегацию сюда нам в поддержку. Команда ни в чем не нуждались, все было великолепно организовано.

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