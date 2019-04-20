Владимир Пигулевский: «Как сказал Шекспир? Если бы было так просто делать, как знать, что делать, хижины бы стали дворцами»

Источник материала: Tribuna.com

Директор РЦОР-БГУ Владимир Пигулевский поделился мнением о матче «Энергетика-БГУ» против брестского «Динамо» (1:1).

– Два разгромных поражения как-то довлели?

– Нет, ни в коем случае. Мы не обращаем на это внимания. Сегодня тоже могли проиграть, но ни в коем случае нельзя сваливаться на антифутбол. Все ребята попали в высшую лигу. Я не считаю их молодыми – они уже должны заявлять о себе. Но в силу того, что в нашем чемпионате бояться доверять молодежи, тем более в таком количестве… Все практически одного возраста. Если мы будем их наказывать и критиковать за ошибки… Подсказываем, работаем. Тренировочный процесс у нас построен немножко иначе. Мы не объясняем и не показываем, а просто выстраиваем тренировки под эту ошибку, ничего не говоря. И ребята делают. Между «делать» и «знать, что делать» большая разница.

Как сказал Шекспир? Если бы было так просто делать, как знать, что делать, хижины бы стали дворцами». Мы знаем, что делать, и можем рассказывать. Но сделать – это другое. Это показывают футболисты брестского «Динамо»: Кисляк, Милевский – могу перечислить всех. Они знают, что делать, и умеют это. Наше отличие в том, что мы знаем, но не всегда делаем все точно и правильно. Это приходит только с работой.

– Почему так рано заменили Ходжамова?

– Мы даже поздновато его заменили. Функциональная диагностика показала, что сегодня его хватало минут на 60. Поменяли его раньше, потому что он еще не готов, не набрал свои кондиции. В Гомеле его тоже поменяли в первом тайме. Это не значит, что он играл плохо или хорошо. Просто на таком уровне он не может играть больше и выполнять те же ТТД.

– Как оцените игру Харитановича?

– Я никогда не хочу говорить, что кто-то сыграл хорошо или плохо. Он вратарь?

– Да.

– Что он должен делать, выручать? Все моменты, которые создало «Динамо», смотрятся так, будто вратарь должен пропустить. Но грамотный выбор позиции и работа с вратарями приводят к тому, что голкипер находится в нужной позиции. Наш тренер вратарей очень серьезно относится к выбору позиции в воротах. Он все время был в нужной позиции. Там же не было черт знает чего. Он постоянно был в нужной позиции. А если вы заметили, все центральные защитники при любой подаче с фланга находились в створе ворот. Вратарь же закрывал нужный угол. Ну а там уже кто-то может подправить мяч. Смотрели вчерашний матч «Краснодара» и «Зенита»? Там, когда забивали голы, оставалось только попасть.

Хаританович сделал свое дело – мы благодарны ему. Он растет и, возможно, в дальнейшем станет хорошим вратарем. Есть возможность стать еще лучше. Возраст ему позволяет. Как и всем нашим ребятам.

– Что сказали команде в раздевалке?

– Поблагодарил. Если говорить в психологическом отношении, мы все прекрасно понимаем, что играем с командами, которые превосходят нас по футбольным и бытовым меркам. Футболистам надо стремиться попадать в такие клубы и играть на высшем уровне. У нас две цели: результат и рост футболистов. Это очень тяжело. У нас нет времени, желания и возможностей брать футболистов, к примеру, уровня брестского «Динамо». Цель должна оправдывать средства. Наша цель как раз оправдывает средства: готовить молодых ребят и играть ими. Мы не можем купить футболиста. Когда тренеры говорят, что у них нет игроков, и просят купить, я считаю, это другой уровень клубов. Там работают не тренеры, а менеджеры. Мы не можем заниматься менеджерством. Даже легионеры – те же 20-летние Жереми [Мавату] и Дэвид [Текло] – с совсем другими цифрами в ведомости, – сказал Пигулевский.