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Пятикратная олимпийская чемпионка по конькам Ирен Вюст женится на партнерше по сборной Голландии

21.04.2019 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту голландка Ирен Вюст женится на партнерше по сборной Голландии Летиции де Йонг.

«К счастью, она сказала... да! Мы женимся!» – написала Вюст.

33-летняя Вюст выиграла 11 медалей Олимпийских игр (5-5-1) и множество медалей чемпионатов мира.

26-летняя де Йонг – чемпионка мира в командном спринте.

 
 
 
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En gelukkig zei ze .. JA! Wij gaan trouwen!!!

 
 
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Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту голландка Ирен Вюст женится на партнерше по сборной Голландии Летиции де Йонг.
 
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