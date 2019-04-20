«Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0) и на 2 очка опережает «Ман Сити», у которого матч в запасе

Источник материала: Tribuna.com

В 35-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0).

«Ливерпуль» вернулся на первое место в чемпионате. Мерсисайдская команда на 2 очка опережает «Манчестер Сити», у которого остается матч в запасе.

В среду конкурент «Ливерпуля» встретится с «Манчестер Юнайтед», и тогда клубы сравняются по числу игр.



