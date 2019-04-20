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«Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0) и на 2 очка опережает «Ман Сити», у которого матч в запасе
21.04.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 35-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0).
«Ливерпуль» вернулся на первое место в чемпионате. Мерсисайдская команда на 2 очка опережает «Манчестер Сити», у которого остается матч в запасе.
В среду конкурент «Ливерпуля» встретится с «Манчестер Юнайтед», и тогда клубы сравняются по числу игр.
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В 35-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0).
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