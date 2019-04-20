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«Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0) и на 2 очка опережает «Ман Сити», у которого матч в запасе

21.04.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 35-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Кардифф» (2:0).

«Ливерпуль» вернулся на первое место в чемпионате. Мерсисайдская команда на 2 очка опережает «Манчестер Сити», у которого остается матч в запасе.

В среду конкурент «Ливерпуля» встретится с «Манчестер Юнайтед», и тогда клубы сравняются по числу игр.


Кардифф – Ливерпуль 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
21 апреля, 18.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 57 Вейналдум, 0:2 – 81, пенальти Милнер.
КардиффЭтеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Моррисон, Гуннарссон, Камараса, Мендес-Лэйнг, Роллс (Бакуна, 79), Хойлетт (Мерфи, 83), Ньяссе (Зохоре, 67).
ЛиверпульАлиссон, Матип, Александер-Арнолд (Гомес, 86), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Фабиньо, 71; Милнер, 75), Мане, Салах, Фирмино.
Предупреждения:
Гуннарссон (80), Милнер (90).

Таблица премьер-лиги

 

 
 
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