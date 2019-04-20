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«Шахтер» единолично возглавил таблицу чемпионата после 4-х туров
21.04.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл «Гомель».
«Шахтер» – единственный клуб, который не терял очки в 4-х стартовых турах.
Солигорская команда с 12-ю очками единолично возглавила
Отметим, что «Шахтер» и минское «Динамо» не пропускали в этом сезоне.
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл «Гомель».
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