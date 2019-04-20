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«Шахтер» единолично возглавил таблицу чемпионата после 4-х туров

21.04.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл «Гомель».

«Шахтер» – единственный клуб, который не терял очки в 4-х стартовых турах.

Солигорская команда с 12-ю очками единолично возглавила таблицу чемпионата Беларуси. По 10 баллов у минского и брестского «Динамо», у БАТЭ и «Ислочи» – по 9 очков.

Отметим, что «Шахтер» и минское «Динамо» не пропускали в этом сезоне.

 
Теги: Гомель
 
 
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл «Гомель».
 
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