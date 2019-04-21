|
Вратарь «Энергетика-БГУ» Харитонович: «В первую очередь ставим перед собой цель – играть в футбол, а не отбиваться»
21.04.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Энергетика-БГУ» Алексей Харитонович прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (1:1).
- В игре со «Слуцком» ты получил травму – наложили 30 швов, глаз до сих пор опухший. Во время игры чувствовал дискомфорт?
– Если честно, привык за столько времени. Сейчас остался лишь небольшой отек после того столкновения.
- Расскажи, как удалось провести такой матч? Ты много раз выручал команду в казалось бы безвыходных ситуациях.
– На первой минуте у меня получилось отбить сложный мяч, поэтому, наверное, после этого поймал кураж. Пришла уверенность в собственных силах.
- Чувствовался стартовый мандраж? Все-таки Брест на тот момент еще не терял очков в чемпионате.
– Нет, не было его. Мы сыграли три матча в вышке, поэтому перед любым соперником мандража уже не должно быть. Я бы вообще не стал бы говорить, что это какой-то особенный соперник был. Для нас сейчас все игры важные.
- Но ведь в первые десять минут Брест создал кучу моментов. Почему тогда так плохо начали?
– Может быть, у них была тактическая задача: в первые десять минут матча прижать нас к воротам. Благо выстояли, потом забили. Ребята молодцы. После гола пошла равная игра. Мне кажется, в каком-то плане забитый мяч помог нам раскрепоститься.
- В перерыве была установка на удержание счета?
– Нет, должны были играть в свою игру. Мы ни в коем случае не будем играть на результат. Хотя, конечно, и он для нас важен. Однако в первую очередь ставим перед собой цель – играть в футбол, а не отбиваться.
- Какие эмоции сейчас в раздевалке?
– Смешанные чувства. Конечно, очень хотелось выиграть, но ничья тоже положительный результат. Мне кажется, мы больше хотели выиграть, поэтому двоякое чувство от результата. Будем готовиться к следующему матчу. Надеюсь, там все получится.
- Команда не совсем удачно начала чемпионат. В трех турах ни разу не забила, набрала одно очко. Как обстановка в команде? Может, чувствовалось напряжение?
– Нет, все нормально. Мы друг за друга стоим горой, если можно так сказать. Мы – одна команда, всегда помогаем друг другу, – сказал Харитонович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь «Энергетика-БГУ» Харитонович: «В первую очередь ставим перед собой цель – играть в футбол, а не отбиваться»
Вратарь «Энергетика-БГУ» Алексей Харитонович прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (1:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)