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Вратарь «Энергетика-БГУ» Харитонович: «В первую очередь ставим перед собой цель – играть в футбол, а не отбиваться»

21.04.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Энергетика-БГУ» Алексей Харитонович прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (1:1).

- В игре со «Слуцком» ты получил травму – наложили 30 швов, глаз до сих пор опухший. Во время игры чувствовал дискомфорт?

– Если честно, привык за столько времени. Сейчас остался лишь небольшой отек после того столкновения.  

- Расскажи, как удалось провести такой матч? Ты много раз выручал команду в казалось бы безвыходных ситуациях.

– На первой минуте у меня получилось отбить сложный мяч, поэтому, наверное, после этого поймал кураж. Пришла уверенность в собственных силах.

- Чувствовался стартовый мандраж? Все-таки Брест на тот момент еще не терял очков в чемпионате.

– Нет, не было его. Мы сыграли три матча в вышке, поэтому перед любым соперником мандража уже не должно быть. Я бы вообще не стал бы говорить, что это какой-то особенный соперник был. Для нас сейчас все игры важные.

- Но ведь в первые десять минут Брест создал кучу моментов. Почему тогда так плохо начали?

– Может быть, у них была тактическая задача: в первые десять минут матча прижать нас к воротам. Благо выстояли, потом забили. Ребята молодцы. После гола пошла равная игра. Мне кажется, в каком-то плане забитый мяч помог нам раскрепоститься.

- В перерыве была установка на удержание счета?

– Нет, должны были играть в свою игру. Мы ни в коем случае не будем играть на результат. Хотя, конечно, и он для нас важен. Однако в первую очередь ставим перед собой цель – играть в футбол, а не отбиваться.

- Какие эмоции сейчас в раздевалке?

– Смешанные чувства. Конечно, очень хотелось выиграть, но ничья тоже положительный результат. Мне кажется, мы больше хотели выиграть, поэтому двоякое чувство от результата. Будем готовиться к следующему матчу. Надеюсь, там все получится.

- Команда не совсем удачно начала чемпионат. В трех турах ни разу не забила, набрала одно очко. Как обстановка в команде? Может, чувствовалось напряжение?

– Нет, все нормально. Мы друг за друга стоим горой, если можно так сказать. Мы – одна команда, всегда помогаем друг другу, – сказал Харитонович.

 
Теги: Брест
 
 
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Вратарь «Энергетика-БГУ» Алексей Харитонович прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (1:1).
 
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