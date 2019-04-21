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НБА. Плей-офф. «Бостон» выиграл серию с «Пэйсерс» 4-0, «Клипперс» принимают «Голден Стэйт» и другие матчи

21.04.2019 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.

«Бостон» попытается  одержать 4-ю победу в серии с «Индианой». «Клипперс» примет на своей площадке «Голден Стэйт» (1-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Индиана – Бостон 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Богданович (22 + 8 подборов), Коллисон (19), Тернер (13 + 7 подборов), Янг (9 + 9 подборов), Мэттьюз (3)  старт; Эванс (21), Сабонис (14 + 8 подборов), Джозеф (5), Холидэй (0).
Бостон
Тейтум (18 + 8 подборов), Ирвинг (14 + 7 передач), Хорфорд (14 + 12 подборов), Браун (13), Бэйнс (2)  старт; Хэйворд (20), М-с Моррис (18 + 8 подборов), Розир (11), Тайс (0).

«Бостон» выиграл серию – 4-0

Клипперс – Голден Стэйт 105:113 (22:32, 32:30, 30:25, 21:26)
Дата проведения
21 апреля, 22.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гилджес-Александер (25), Галлинари (16 + 7 подборов), Беверли (12 + 10 подборов), Шэмет (9), Грин (6)  старт; Уильямс (12), Харрелл (10), Робинсон (7), Чендлер (6), Темпл (2).
Голден Стэйт
Дюрэнт (33 + 7 подборов + 6 передач), Томпсон (32), Карри (12 + 10 подборов + 7 передач), Грин (10 + 9 подборов), Богут (8 + 10 подборов)  старт; Игудала (10), Маккинни (4), Ливингстон (2), Луни (2 + 7 подборов).

В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-1

Орландо – Торонто 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25)
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

В серии впереди «Торонто» – 2-1

Оклахома-Сити – Портленд 46:50 (2 четверть)
Дата проведения
22 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

В серии впереди «Портленд» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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