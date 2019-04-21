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НБА. Плей-офф. «Бостон» выиграл серию с «Пэйсерс» 4-0, «Клипперс» принимают «Голден Стэйт» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня пройдут матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Бостон» попытается одержать 4-ю победу в серии с «Индианой». «Клипперс» примет на своей площадке «Голден Стэйт» (1-2).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
-
21 апреля, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Богданович (22 + 8 подборов),
Коллисон (19),
Тернер (13 + 7 подборов),
Янг (9 + 9 подборов),
Мэттьюз (3) старт;
Эванс (21),
Сабонис (14 + 8 подборов),
Джозеф (5),
Холидэй (0).
- Бостон
-
Тейтум (18 + 8 подборов),
Ирвинг (14 + 7 передач),
Хорфорд (14 + 12 подборов),
Браун (13),
Бэйнс (2) старт;
Хэйворд (20),
М-с Моррис (18 + 8 подборов),
Розир (11),
Тайс (0).
«Бостон» выиграл серию – 4-0
- Дата проведения
-
21 апреля, 22.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Гилджес-Александер (25),
Галлинари (16 + 7 подборов),
Беверли (12 + 10 подборов),
Шэмет (9),
Грин (6) старт;
Уильямс (12),
Харрелл (10),
Робинсон (7),
Чендлер (6),
Темпл (2).
- Голден Стэйт
-
Дюрэнт (33 + 7 подборов + 6 передач),
Томпсон (32),
Карри (12 + 10 подборов + 7 передач),
Грин (10 + 9 подборов),
Богут (8 + 10 подборов) старт;
Игудала (10),
Маккинни (4),
Ливингстон (2),
Луни (2 + 7 подборов).
В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-1
В серии впереди «Торонто» – 2-1
В серии впереди «Портленд» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф НБА.
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