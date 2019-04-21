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Белорусские атлеты победили в синхронных прыжках на батуте на этапе КМ в Минске

21.04.2019 18:21 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусские атлеты победили в синхронных прыжках на батуте на этапе КМ в Минске

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на домашнем этапе Кубка мира, который завершился сегодня в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

Судьи оценили выступление белорусов в 52,700 очка. На вторую ступень пьедестала почета поднимались представители Франции (50,640 балла), бронзовой наградой отметились спортсмены из Казахстана (50,560 очка).

Для белорусской команды - это третья медаль соревнований. Ранее золотую награду в синхронных прыжках завоевали Мария Махаринская и Анна Гончарова. На третью ступень пьедестала почета поднимался Владислав Гончаров.

Кубок мира в "Минск-Арене" стал тестовым турниром перед II Европейскими играми. В состязаниях приняли участие 170 спортсменов более чем из 30 стран.

На II Европейских играх 48 сильнейших батутистов 24-25 июня разыграют четыре комплекта наград.-0-

Фото Дениса Костюченко

 
Теги: Минск
 
 
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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на домашнем этапе...
 
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