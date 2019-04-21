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Средняя посещаемость 4-го тура – 2 306 зрителей. Это худший показатель сезона

22.04.2019 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 2 306 зрителей на игре. Это худший показатель сезона.

Лучшая посещаемость тура зафиксирована на игре «Гомель» – «Шахтер» (7500). Это третий показатель в сезоне.

Наименьшее количество болельщиков собрали игры «Минск» – «Дняпро» (700) и «Слуцк» – «Ислочь» (700).

Средняя посещаемость чемпионата составляет 2896 зрителей на игре.

В таблице посещаемость лидирует брестское «Динамо» (9126). Далее идут БАТЭ (8174) и «Гомель» (5267).

Худшая посещаемость у «Ислочи» (590).

Средняя посещаемость 4-го тура – 2 306 зрителей. Это худший показатель сезона

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 2 306 зрителей на игре.
 
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