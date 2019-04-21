|
Средняя посещаемость 4-го тура – 2 306 зрителей. Это худший показатель сезона
22.04.2019 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 2 306 зрителей на игре. Это худший показатель сезона.
Лучшая посещаемость тура зафиксирована на игре «Гомель» – «Шахтер» (7500). Это третий показатель в сезоне.
Наименьшее количество болельщиков собрали игры «Минск» – «Дняпро» (700) и «Слуцк» – «Ислочь» (700).
Средняя посещаемость чемпионата составляет 2896 зрителей на игре.
В таблице посещаемость лидирует брестское «Динамо» (9126). Далее идут БАТЭ (8174) и «Гомель» (5267).
Худшая посещаемость у «Ислочи» (590).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя посещаемость 4-го тура чемпионата Беларуси составила 2 306 зрителей на игре.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)