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Сергей Матвейчик: «Дай Бог, люди будут так ходить на футбол в Гомеле. В прошлом году было противно смотреть на местные трибуны»

22.04.2019 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик поделился мнением об атмосфере на стадионе «Центральный» в Гомеле.

– Дай Бог, люди будут так ходить на футбол в Гомеле. В прошлом году было противно смотреть на местные трибуны – сидела тысяча человек. Все-таки в городе с таким населением можно собирать людей на стадион. Хочется, чтобы и футболисты, и руководители сделали все, чтобы зрители в Гомеле посещали матчи. Видите, Брест может, а чем Гомель хуже? – сказал Матвейчик.

Отметим, матч «Гомель» – «Шахтер» посетили 7500 зрителей.

«Брест может, а чем Гомель хуже?» Болельщики «Гомеля» устроили настоящую Британию в матче с «Шахтером»

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик поделился мнением об атмосфере на стадионе «Центральный» в Гомеле.
 
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«Гомель» – «Шахтер». Матч посетили 7500 зрителей
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