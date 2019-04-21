Сергей Матвейчик: «Дай Бог, люди будут так ходить на футбол в Гомеле. В прошлом году было противно смотреть на местные трибуны»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик поделился мнением об атмосфере на стадионе «Центральный» в Гомеле.

– Дай Бог, люди будут так ходить на футбол в Гомеле. В прошлом году было противно смотреть на местные трибуны – сидела тысяча человек. Все-таки в городе с таким населением можно собирать людей на стадион. Хочется, чтобы и футболисты, и руководители сделали все, чтобы зрители в Гомеле посещали матчи. Видите, Брест может, а чем Гомель хуже? – сказал Матвейчик.

Отметим, матч «Гомель» – «Шахтер» посетили 7500 зрителей .