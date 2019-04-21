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Сергей Матвейчик: «Дай Бог, люди будут так ходить на футбол в Гомеле. В прошлом году было противно смотреть на местные трибуны»
22.04.2019 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик поделился мнением об атмосфере на стадионе «Центральный» в Гомеле.
– Дай Бог, люди будут так ходить на футбол в Гомеле. В прошлом году было противно смотреть на местные трибуны – сидела тысяча человек. Все-таки в городе с таким населением можно собирать людей на стадион. Хочется, чтобы и футболисты, и руководители сделали все, чтобы зрители в Гомеле посещали матчи. Видите, Брест может, а чем Гомель хуже? – сказал Матвейчик.
Отметим, матч «Гомель» – «Шахтер»
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Сергей Матвейчик: «Дай Бог, люди будут так ходить на футбол в Гомеле. В прошлом году было противно смотреть на местные трибуны»
Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик поделился мнением об атмосфере на стадионе «Центральный» в Гомеле.
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