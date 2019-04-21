|
«Гомель» – «Шахтер». Матч посетили 7500 зрителей
22.04.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» проиграл «Шахтеру» (0:1).
Игру на стадионе «Центральный» посетили 7500 зрителей.
Отметим, это третий лучший результат посещаемость в сезоне. Больше зрителей собирали игры «Динамо» Брест – «Дняпро» (9126) и БАТЭ – «Динамо» Брест (11269).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» проиграл «Шахтеру» (0:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)