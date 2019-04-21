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«Гомель» – «Шахтер». Матч посетили 7500 зрителей

22.04.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» проиграл «Шахтеру» (0:1).

Игру на стадионе «Центральный» посетили 7500 зрителей.

Отметим, это третий лучший результат посещаемость в сезоне. Больше зрителей собирали игры «Динамо» Брест – «Дняпро» (9126) и БАТЭ – «Динамо» Брест (11269).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» проиграл «Шахтеру» (0:1).
 
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